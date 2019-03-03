المبعوث النووى الكورى الجنوبى والأمريكى يجتمعان الأسبوع الجارى

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يناقش المبعوثان النوويان الكوري الجنوبي والأمريكي نتائج القمة الكورية الشمالية الأمريكية الثانية، في غضون الأسبوع الجاري.



ونقلت الوكالة عن مصادر قولها:" إن ممثل وزارة الخارجية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية - لي دو-هون - سيزور الولايات المتحدة في غضون الأسبوع الجاري، لعقد اجتماع مع الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية - ستيفن بيجون - لمناقشة الخطوات التالية تجاه كوريا الشمالية في أعقاب قمة هانوي غير المثمرة".



ومن المتوقع أن يناقش الجانبان أيضًا دور كوريا الجنوبية في مفاوضات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة التي قد يتم استئنافها في المستقبل.