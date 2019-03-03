القاهرة : الأحد 03 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
عالم
الأحد 03/مارس/2019 - 07:10 ص

واشنطن وسول توقفان مناوراتهما العسكرية الواسعة النطاق

واشنطن وسول توقفان
واشنطن وسول توقفان مناوراتهما العسكرية الواسعة النطاق
وكالات
dostor.org/2538061

أعلنت وزارة الدفاع الكوريّة الجنوبيّة، اليوم الأحد، أنّ الولايات المتّحدة وكوريا الجنوبيّة ستوقفان مناوراتهما العسكريّة السنويّة المشتركة الواسعة النطاق التي تُثير بانتظام غضب كوريا الشماليّة.

وقالت الوزارة في بيان إنّ التمرينين اللذين يُطلق عليهما "كي ريسولف" و"وفول إيغل" سيُستعاض عنهما بمناورات محصورة "للحفاظ على استعداد عسكري قوي".

وكان قد أعلن مسؤول أمريكي، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعتزمان "وقف" مناوراتهما العسكرية السنوية المشتركة، في وقت يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهوده لتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية.

وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي، الذي اشترط عدم كشف هويته، بعد يومين من قمة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في هانوي لم تسفر عن أي اتفاق.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 12 ساعة

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل

منذ 3 أيام

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية

منذ 4 أيام

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة

منذ 5 أيام

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار

منذ أقل من شهر

ميراث الملالى.. تقارير: الخمينى أهدر دم سلمان رشدى للتغطية على فشله العسكرى

منذ أقل من شهر

كيف عبّرت «شوكولاتة» السينما الأمريكية عن الحب؟

الآن

عاملان بمصنع ملابس يقتلان زميلهما الأصم فى الإسماعيلية

تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون فى الدورى الإنجليزى

"ترامب" ينتقد تحقيق مولر بشأن الانتخابات ويسخر من سيشنز وكومى

الصادق المهدى يدعو الرئيس السودانى للتنحى

ads
الأكثر قراءة

يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم كورة ستار

بث مباشر..مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد فى كلاسيكو الدوري الأسباني

بث مباشر... مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض (يلا شوت) مشاهدة مباراة برشلونه وريال مدريد مباشر الآن

ألبومات الصور

محافظ أسيوط يشيد بدور طلاب التعليم الفني في تطوير ترعة الإبراهيمية

العثور على 4 أعمال سحر في حملة تنظيف مقابر الكرنك بالأقصر (صور)

بالصور.. عزاء وسام حنفي عضوة "روتاري" ضحية حادث محطة مصر

"الزملوط" يوجه بإجراء مقايسة عاجلة لرفع كفاءة مسرح "ثقافة الخارجة"

رياضة

موعد مباراة الزمالك وبترو اتليتكو فى الكونفدرالية

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون فى الدورى الإنجليزى

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولى فى الكونفيدارلية

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم كورة ستار

بث مباشر..مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد فى كلاسيكو الدوري الأسباني

بث مباشر... مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض (يلا شوت) مشاهدة مباراة برشلونه وريال مدريد مباشر الآن

ads
كشكول

ننشر نتيجة المرحلة الرابعة لرياض الأطفال بالقاهرة

نقيب المهندسين يشهد تدشين مؤتمر المنوفية الأول للتنمية والاستثمار

رئيس جامعة بني سويف يعلن النشر العلمي شرط تشكيل للكليات العملية وشرط منح للكليات النظرية

رئيس جامعة بني سويف يعلن المشاركة في تفعيل برنامج اليونسكو حول ريادة الأعمال

رئيس جامعة بنى سويف يجري أول عملية جراحية بمبادرة "نور العيون"

الأمصار

ميلان يواصل التوهج بالفوز على ساسولو في الدوري الإيطالي

المكسيك تتجه لفرض رسوم على منتجات أمريكية

وزير الإعلام اليمني يطالب بتحقيق دولي في تجنيد الحوثيين للأطفال

ترامب مستهجنا منتقديه: يحاولون إخراجي من البيت الأبيض بكلام هراء

الرئيس عباس يزور بغداد برفقة رياض المالكي غدا

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

شقة الروائي الراحل فيليب روث في مانهاتن تباع بـ3.2 مليون دولار

حكاية سائق توك توك مصاب بشلل نصفى "فيديو"

لوحة إلكترونية تنضم لأعمال فنانين كبار في مزاد بلندن

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

خطوط الأظافر علامات صحية خطيرة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎