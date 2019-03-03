واشنطن وسول توقفان مناوراتهما العسكرية الواسعة النطاق

أعلنت وزارة الدفاع الكوريّة الجنوبيّة، اليوم الأحد، أنّ الولايات المتّحدة وكوريا الجنوبيّة ستوقفان مناوراتهما العسكريّة السنويّة المشتركة الواسعة النطاق التي تُثير بانتظام غضب كوريا الشماليّة.



وقالت الوزارة في بيان إنّ التمرينين اللذين يُطلق عليهما "كي ريسولف" و"وفول إيغل" سيُستعاض عنهما بمناورات محصورة "للحفاظ على استعداد عسكري قوي".



وكان قد أعلن مسؤول أمريكي، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعتزمان "وقف" مناوراتهما العسكرية السنوية المشتركة، في وقت يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهوده لتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية.



وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي، الذي اشترط عدم كشف هويته، بعد يومين من قمة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في هانوي لم تسفر عن أي اتفاق.