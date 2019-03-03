اليوم.. إعادة محاكمة المتهمين بـ"أحداث عنف الطالبية"

تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة 5 متهمين بأحداث العنف التى وقعت بمنطقة الطالبية فى أغسطس 2014 والمعروفة بـ"أحداث عنف الطالبية".



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وسكرتارية عمر عاشور.



وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم للمحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لهم عدد من التهم أهمها: التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.