اليوم.. محاكمة عامل خردة قتل طفلة مجهولة الهوية بالخليفة

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة عامل خردة قتل طفلة مجهولة الهوية بالخليفة.



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود أحمد وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله وحاتم محمد الخولي وأمانة سر علاء فرج وأحمد رفعت.



وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة برئاسة المستشار طارق أبوزيد قيام المتهم رمضان محمد "عامل خردة"، بخطف الطفلة مجهولة الهوية، بأن قام باستدراجها إلى منطقة نائية بمنطقة المنيل دائرة قسم شرطة مصر القديمة، ثم قام بهتك عرضها.



وأضاف قرار الإحالة قيام المتهم بقتل الطفلة مجهولة الهوية بأن كتم أنفاسها واستمر لمدة طويلة حتى انقطعت قاصدًا من ذلك قتلها.



وكشفت تحريات أحمد يسري، رئيس مباحث شرطة الخليفة، بورود بلاغ إليه بالعثور على جثمان لطفلة مجهولة الهوية بمنطقة المقابر فانتقل إلى مكان البلاغ وتمكن من الوصول إلى مرتكب الواقعة عن طريق تعرف إحدى الأطفال التي تصادف تواجدها بمحل الواقعة على المتهم.



وبمواجهة المتهم بما ورد إليه من معلومات أقر بارتكاب الواقعة وخطف المجني عليها إلى منطقة المنيل وهتك عرضها وحال قيامه بإعادتها إلى منطقتها قامت بالصراخ فكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة خشية افتضاح أمره ولاذ بالفرار.