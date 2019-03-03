اليوم.. النطق بالحكم على متهم فى "خلية أكتوبر الإرهابية"

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، الحكم بخصوص المتهم محمد إبراهيم فتحي، في إعادة المحاكمة بقضية "خلية أكتوبر الإرهابية".



كانت المحكمة في جلسة سابقة أحالت أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في البت في قرار إعدامه.



يصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبدالظاهر وأمانة سر أحمد رضا.



وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتمويل الجماعات الإرهابية بمعونات مادية، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة السادس من أكتوبر، وإصابة الشرطي محمد طه السيد بطلقة في رأسه تسببت في انفجار المخ على نحو أدى إلى وفاته، والشروع في قتل باقي أفراد القوة عمدا مع سبق الإصرار.