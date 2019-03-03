عاملان بمصنع ملابس يقتلان زميلهما الأصم فى الإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مصلحة الأمن العام، بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، فى كشف غموض العثور على جثة شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة مقتولًا بدائرة مركز القنطرة.



تلقى اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد إبراهيم صدقي، مأمور مركز القنطرة غرب، يفيد العثور على جثمان أحمد محمد صاوي، ٢٠ عامًا، عامل بمصنع ملابس جاهزة، ومن ضمن أهالى سيناء الوافدين للإسماعيلية، ومن ذوى الاحتياجات الخاصة، وبه عدة إصابات في الرقبة والرأس أدت لوفاته، وتم التحفظ على الجثة بمستشفى القنطرة غرب المركزي.



على الفور تم تشكيل فريق بإشراف اللواء محمود هندي مدير المباحث الجنائية، وبرئاسة العميد عصام عطوان رئيس مباحث الإسماعيلية، ضم العقيد ياسر عبد الرحيم رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية، والرائد محمد ثروت رئيس مباحث القنطرة غرب، ومعاونيه، وأوكل لفريق البحث سرعة كشف غموض الواقعة، والقبض على مرتكبيها، وتقديمهم للنيابة.



وكشفت تحريات فريق البحث، أن وراء ارتكاب الواقعة زميلان له فى المصنع من "الصم والبكم"، حيث تمكن فريق البحث من القبض على المتهمين "محمد.ف.أ "، ٢٧عامًا، مقيم حي العبور دائرة قسم ثان الإسماعيلية، و"محمد.ع.م"، ٢٢عامًا، مقيم شارع الدقهلية بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.



واعترف المتهمين أمام النيابة العامة، عقب الاستعانة بمترجم إشارات للصم والبكم، أنهما اصطحبا المجني عليه على دراجة نارية بغرض الذهاب لفرح بمدينة فايد، وتوجها به ناحية منطقة البلاح بكيلو 14 دائرة مركز القنطرة غرب، واعتدى أحدهما عليه بآلة حادة "مقص" فى رقبته، بينما ضربه الآخر بحجر طوب على رأسه، مما أدى إلى وفاته، وقاما بسرقة مبلغ مالى 3 آلاف جنيه، وهاتفه المحمول، وفروا هاربين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.