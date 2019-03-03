السيول تقتل 3 جنود إيرانيين جنوب شرق البلاد

لقي ثلاثة جنود بينهم نائب ضابط من القوات الإيرانية مصرعهم في مدينة ميرجاوه التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، نتيجة السيول التي خلفتها الأمطار بالمحافظة.



وقال محمد هادي مرعشي، المساعد الأمني لمحافظة سيستان وبلوشستان لوكالة أنباء "تسنيم"، مساء السبت، إنه "نتيجة السيول التي تعرضت لها المحافظة جراء الأمطار الغزيرة، تسببت تلك السيول بمصرعه ثلاثة جنود عسكريين بينهم نائب ضابط".



وأضاف "مرعشي" إنه "الجهات المختصة لا تزال تبحث عن جثمان الجنود التي جرفتها السيول"، ولم يوضح المزيد من المعلومات.



وشهدت محافظة سيستان وبلوشستان المحاذية لحدود باكستان خلال اليومين الماضيين أمطار وفيضانات وعواصف غيرمسبوقة الأمر الذي أدى إلى تعطيل الدوام الرسمي، وفقًا لما أعلنت هيئة الأنواء الجوية الإيرانية.