سولارى: برشلونة لم يحسم لقب الدورى الإسبانى

أكد الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أن صدارة الدوري الإسباني لم تحسم بعد لصالح الغريم التقليدي برشلونة، لافتا إلى أن ناديه لن يستسلم في الصراع على اللقب.



وخسر الريال بهدف دون رد أمام ضيفه برشلونة، في المباراة التي احتضنها ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الـ26 من الليجا.



وقال "سولاري"، في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "المنافسة على لقب الدوري الإسباني لم تحسم لصالح برشلونة، سنلعب حتى آخر مباراة ولن نستسلم".



وتابع: "صنعنا العديد من الفرص خلال اللقاء لكننا فشلنا في التسجيل، وعلينا التركيز في المباريات المقبلة للعودة إلى المسار الصحيح".



وتوقف رصيد الريال عند 48 نقطة في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد البارسا لـ60 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة.