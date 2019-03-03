راموس يكشف تفاصيل مشادته مع ميسى

كشف سيرخيو راموس، قائد فريق ريال مدريد، عن تفاصيل مشادته مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.



والتقطت عدسات الكاميرا مشادة كلامية قوية بين ميسي وراموس، عقب تدخل الأخير بعنف، ليسقط اللاعب الأرجنتيني أرضا، الأمر الذي أثار غضب الجماهير الكتالونية.



وقال "راموس" في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "لم يحدث شيء مثير بيني وبين ميسي، كانت مشادة عادية، وهذا دائمًا ما يحدث في المباريات الكبرى".



وأضاف: "كانت لدينا فرصة قوية لتقليص فارق النقاط مع برشلونة، لكننا عانينا من ترجمة الفرص إلى أهداف، وسنسعى لتقديم الأفضل في المباريات المقبلة".



وخسر ريال مدريد بهدف دون رد أمام ضيفه برشلونة، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، ليتوقف رصيد الفريق الملكي عند 48 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بفارق 12 نقطة عن البارسا "المتصدر".