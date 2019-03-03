تشكيل الزمالك المتوقع أمام بترو أتليتيكو الأنجولى فى الكونفدرالية الإفريقية

يلتقي الزمالك وبترو أتليتيكو الأنجولي مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.



ويحل الزمالك ضيفًا على بطل أنجولا في ملعب سيداد إينيفارسيتاريا في إطار مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات.



ويخوض الزمالك المباراة طامعًا في تصحيح مساره بالكونفدرالية خاصةً وأنه يتذيل ترتيب المجموعة بنقطتين حصدهما من التعادل مع بترو أتليتيكو ونصر حسين داي بعد خسارته من جورماهيا الكيني في الجولة الأولى.



التشكيل المتوقع للزمالك في المباراة وأهم الغيابات

من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة ضد بترو أتلتيكو بتشكيل مكون من محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى.



في الدفاع كل من، محمود الونش ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وحمدي النقاز، وفى الوسط كل من، فرجاني ساسي ومحمد حسن ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن، وفى الهجوم خالد بو طيب.



يخوض الزمالك المباراة مفتقدا لعناصر هامة للغاية في مقدمتها محمود عبدالمنعم كهربا الغائب لأسباب تأديبية من قبل مجلس إدارة النادي.