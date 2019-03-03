موعد مباراة الزمالك وبترو اتليتكو فى الكونفدرالية

يستقبل ملعب سيداد بالعاصمة الأنجولية لواندا موعد مباراة الزمالك وبترو اتليتكو، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.



ويدخل فريق بترو أتلتيكو المباراة برصيد أربع نقاط جمعهم من الفوز على جورماهيا والتعادل مع الزمالك والهزيمة من نصر حسين داي.



أما نادى الزمالك فيدخل المباراة رافعا شعار لا بديل عن الفوز حيث يمتلك نقطتين فقط جمعهم من تعادلين ضد بترو أتلتيكو ونصر حسين دي وهزيمة من جورماهيا.



ويواجه نادى الزمالك منافسه بترو اتلتيكو الأنجولي في تمام السادسة مساء الأحد على ملعب سيداد بالعاصمة الأنجولية لواندا ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.