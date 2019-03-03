تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون فى الدورى الإنجليزى

يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه وجاره فريق إيفرتون في مساء اليوم الأحد الموافق 3 مارس 2019 في ديربي الميرسيسايد على ملعب جوديسون بارك في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 2019 م.



ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 69 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي، والذي فاز على بورنموث مساء السبت، فيما يأتي إيفرتون في المركز التاسع بـ36 نقطة.



ويأتي صلاح في المركز الثاني بترتيب الهدافين بـ17 هدفا، بفارق هدف عن المتصدر سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، والذي يمتلك 18 هدفًا، يليه أوباميانج وكين بـ16 لكل منهما.



وحقق النجم المصري رقمًا قياسيًا جديدًا مؤخرًا، إذ أصبح أول لاعب يسجل 20 هدفًا أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014.



وكان صلاح قد سجل 44 هدفًا في جميع المسابقات مع ليفربول الموسم الماضى، فيما أحرز 20 هدفًا حتى الآن بالموسم الحالي.



تشكيل وغيابات ليفربول



يعاني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، من غيابات عديدة منها شامبرلين، وجو جوميز، ولوفرين، وفيرمينيو للإصابة.



ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

أليسون

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ماتيب- أرنولد

فبيانو- فينالدوم- ميلنر

ساديو ماني - أوريجي- محمد صلاح