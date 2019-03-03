شاهد.. أحدث صورة لـ إليسا بعد خضوعها لعملية جراحية

ظهرت المطربة اللبنانية إليسا بحالة جيدة في أحدث ظهور لها خلال تواجدها ببلجيكا، بعدما أجرت عملية جراحية فى يدها اليمنى بأحد المستشفيات الكبرى بمدينة بروكسل؛ لإزالة المياه المتراكمة فى جسدها بعد شفائها من مرض سرطان الثدى.



من ناحية أخرى؛ أحيت "إليسا" مؤخرًا حفلًا جماهيريًا ضخمًا بمدينة دبى مطلع شهر فبراير الماضى، ولم تتفق على أى حفل آخر خلال الفترة المقبلة رغم مفاوضات إدارة مهرجان "هلا فبراير" لها لإحياء حفل عيد الحب؛ إلا أنها اعتذرت لإجراء العملية الجراحية.