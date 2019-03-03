القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون فى الدورى الإنجليزى

يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه وجاره فريق إيفرتون في مساء يوم الأحد الموافق 3 مارس 2019 في ديربي الميرسيسايد على ملعب جوديسون بارك في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 2019 م.



و يتصدرالريدز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69، ولكنه يريد الفوز والحصول على الثلاث نقاط حتى يضمن البقاء في المركز الأول؛ وذلك لأن مانشستر سيتي يزاحمه في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة، وأما عن إيفرتون فإنه يحتل المركز التاسع برصيد 36 نقطة، وهو الآخر يرغب الانتصار على الريدز وتحقيق الثلاث نقاط.



القنوات الناقلة

المباراة ستذاع على قنوات beIN SPORTS، وبالتحديد على beIN SPORTS HD2.