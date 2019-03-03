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الأحد 03/مارس/2019 - 04:23 ص

الاتحاد الأوروبى يحذر "مادورو" من اعتقال زعيم المعارضة

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى يحذر "مادورو" من اعتقال زعيم المعارضة
وكالات
dostor.org/2538018

حذر الاتحاد الأوروبي الحكومة الفنزويلية من اعتقال زعيم المعارضة خوان جوايدو، والذي يسعى للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجريني إن "أي إجراء يمكن أن يضع حرية وأمن وسلامة خوان جوايدو في خطر سوف يعد تصعيدا كبيرا للتوتر وسيقابل بإدانة صارمة من المجتمع الدولي".

وكتبت في بيان نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس السبت: "أعضاء الجمعية الوطنية يتمتعون بحصانة دستورية يتوجب احترامها بشكل كامل".

يذكر أن المعارضة تسيطر على الجمعية الوطنية برئاسة جوايدو، والذي أعلن نفسه رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا في 23 يناير الماضي، ردًا على الظروف القاسية في البلاد، التي كان اقتصادها في حالة انهيار حر لسنوات.

وأضافت موجريني أن النواب "ينبغي أن يتمكنوا من ممارسة تفويضهم البرلماني دون ترهيب لهم أو لأفراد عائلاتهم".

وكانت ترد على تصريح من مادرورو من أن جوايدو، والذي يقوم حاليًا بجولة في دول أمريكا الجنوبية لحشد التأييد، يمكن أن يعتقل بمجرد وصوله عائدا إلى بلده لإنتهاكه قرار المحكمة العليا.

ويحظى زعيم المعارضة الشاب بالفعل بتأييد الولايات المتحدة، جنبًا إلى جنب مع عدد كبير من الدول في أمريكا اللاتينية وأوروبا، وبالمقابل يحظى مادورو بدعم الصين وروسيا وحلفائه كوبا وبوليفيا ونيكاراجوا.

ويدفع الاتحاد الأوروبي في اتجاه إيجاد حل سياسي للأزمة من خلال إجراء انتخابات جديدة.

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