غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة

شنت طائرات حربية إسرائيلية، أمس السبت، غارات على قطاع غزة المحاصر، بعد أن أطلق فلسطينيون بالونات محملة بعبوة ناسفة تجاه المستوطنات المتاخمة للقطاع.



وذكر مراسل "سكاي نيوز" أن غارة استهدفت موقعًا في رفح جنوبي قطاع غزة، بعد أخرى ضربت موقعًا عسكريًا قبالة السياج الأمني مع إسرائيل وسط القطاع.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له "إنه شن غارة على موقع تابع لحماس في جنوب قطاع غزة، ردا على إطلاق رزمة بالونات محملة بعبوة ناسفة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. ولم تقع إصابات أو أضرار جراء العبوة الناسفة".