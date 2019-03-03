"ترامب" ينتقد تحقيق مولر بشأن الانتخابات ويسخر من سيشنز وكومى

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، المحقق الخاص روبرت مولر الذي سيسلّم تقريره بشأن مزاعم وجود تواطؤ لحملة ترامب الرئاسية مع روسيا في انتخابات العام 2016، قائلًا: "إن خصومه السياسيين يحاولون إبعاده بكلام هراء".



وتناول "ترامب"، خلال كلمة مطوَّلة مشحونة بالغضب سلسلة الأحداث التي أفضت إلى فتح التحقيق، وسخر من وزير العدل السابق جيف سيشنز، والمدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) جيمس كومي اللذين أقالهما.



وجاءت كلمة "ترامب"، التي ألقاها أمام مؤتمر لناشطين من اليمين المحافظ في أوكسون هيل في ولاية ماريلاند، واستغرقت أكثر من 90 دقيقة، بعد أيام من شهادة محاميه السابق مايكل كوهين في الكونجرس التي وصف فيها الرئيس بأنه "عنصري"، و"محتال"، و"مخادع".



وقال ترامب معلقًا على تقرير مولر: "نحن ننتظر تقريرًا أعدّه أناس غير منتخبين".



ومن المتوقع على نطاق واسع أن يسلّم مولر التقرير لوزير العدل وليام بار خلال الأيام المقبلة.