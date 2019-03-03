ترتيب الدورى الإسبانى بعد فوز برشلونة على ريال مدريد

اقتنص فريق برشلونة انتصار مهما بهدف دون رد، على غريمه التقليدي ريال مدريد، في إطار الجولة الـ26 من الدوري الإسباني، في معقل الميرنغي "سانتياجو برنابيو".



وسجل هدف برشلونة الوحيد في المباراة الكرواتي إيفان راكيتيتش في الدقيقة 26.



وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 60 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 48 نقطة في المركز الثالث، ليصل الفارق بين الفريقين إلى 12 نقطة.



وفي مباراة سابقة، تلقت أمال إشبيلية في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل ضربة كبيرة عندما خسر 2-1 امام ويسكا متذيل جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني عقب نهاية مثيرة للمباراة.