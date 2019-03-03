هدف راكيتيتش يمنح نادى برشلونة فوزًا جديدًا على ريال مدريد

أحرز إيفان راكيتيتش هدفًا في الشوط الأول ليمنح برشلونة الفوز 1-صفر على مستضيفه ريال مدريد في قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني، أمس السبت.



ويأتي الفوز بعد ثلاثة أيام من انتصار الفريق الكتالوني 3-صفر على مستضيفه فريق العاصمة في إياب الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا الذي بلغ فيه برشلونة المباراة النهائية بالفوز 4-1 في النتيجة الإجمالية.



ووضع سيرجيو روبرتو زميله راكيتيتش في مواجهة الحارس تيبو كورتوا، وهز اللاعب الكرواتي الشباك بهدوء عندما وضع الكرة من فوق الحارس البلجيكي الذي خرج لملاقاته في الدقيقة 26.