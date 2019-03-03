"مبابى" يواصل الضغط على "ميسى" فى صراع ترتيب الحذاء الذهبى

يواصل الفرنسي الشاب كيليان مبابي الضغط على ليونيل ميسي بعدما أحرز ثنائية باريس سان جيرمان في مرمى كاين في الفوز بهدفين مقابل هدف؛ ليقترب بشدة من قائد برشلونة في صراع الفوز بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا هذا الموسم.



ورفع أفضل لاعب شاب في كأس العالم الأخيرة 2018 رصيده من الأهداف في الدوري الفرنسي إلى 24 هدفًا متأخرًا بهدف واحد عن ميسي الذي يملك 50 نقطة متفوقا بفارق نقطتين عن مبابي في صراع الفوز بالحذاء الذهبي.



ولم يسجل "ميسي" في الكلاسيكو أمام ريال مدريد، مساء السبت، في الدوري رغم فوز فريقه بهدف نظيف سجله إيفان راكيتيتش في الشوط الأول.



وفيما يلي ترتيب هدافي أوروبا والنقاط:



1-ليونيل ميسي 25 هدفا (50 نقطة)



2-كيليان مبابي 24 هدف (48 نقطة)



3-كريستيانو رونالدو 19 هدفا (38 نقطة)



4-كريزستوف بياتك 18 هدفا (36 نقطة)



5-إدينسون كافاني 17 هدفا (34 نقطة)



6-سيرجيو أغويرو 17 هدفا (34 نقطة)



7- فابيو كوالياريلا 17 هدفا (34 نقطة)



8-محمد صلاح 17 هدفا (34 نقطة)



9-لويس سواريز 16 هدفا (32 نقطة)



10-نيكولاس بيبي 16 هدفا (32 نقطة)



11-دوفان زاباتا 16 هدفا (32 نقطة)