الحزب الحاكم بالسودان يعتزم إطلاق سياسات جديدة قريبًا

أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، أمس السبت، أنه بصدد إطلاق سياسات جديدة خلال المرحلة المقبلة، داعيًا المتظاهرين إلى طرحهم أراءهم وأفكارهم الوطنية للمسؤولين الحكوميين مباشرة.



وجرت مراسم التسليم والتسلم بين نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني السابق فيصل حسن إبراهيم والجديد أحمد هارون، في مقر الحزب الحاكم بالخرطوم بحضور رؤساء القطاعات والأمانات والدوائر بالحزب.



وفوض الرئيس السوداني عمر البشير، يوم الجمعة الماضي، صلاحياته وسلطاته الحزبية إلى نائبه في الحزب أحمد هارون.



وقال "هارون"، خلال تصريحات عقب تسلمه مهامه رسميًا، إن الحزب سيشهد سياسات جديدة في مرحلة التحول المقبلة دون أن يكشف عن ملامحها.



وأعرب عن تقديره للجهود الكبيرة والعطاء الثري الذي قدمه سلفه فيصل حسن إبراهيم لحزب المؤتمر.



بدوره؛ تعهد إبراهيم بأن تقف جميع قيادات الحزب وتصطف خلف قيادته الجديدة من أجل إكمال المشروعات التي تمضي والمشروعات التي تتطلبها المرحلة الجديدة متمنيا التوفيق والسداد لخلفه هارون.



ودعا عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني الحاكم الحاج آدم يوسف خلال مشاركته في لقاء حزبي بالخرطوم، أمس السبت، المتظاهرين في الشارع إلى تقديم أفكارهم الوطنية مباشرة للرئيس والولاة، موضحًا أنهم الآن قوميون ومتاحون لكل القوى السياسية من مواقعهم التي يشغلونها بالعاصمة والولايات.