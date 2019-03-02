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السبت 02/مارس/2019 - 11:45 م

"جبروت شعب".. ماذا فعل ركاب القطارات بعد حادث محطة مصر؟

أحلام عبدالرحمن
dostor.org/2537991

وصف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الشعب المصري بالجبار، الذي لا يقهره الموت، ولا تؤثر عليه المؤامرة، وذلك تعقيبًا على مشهد ركاب القطارات الذين مروا على قضبان القطار أمام رصيف رقم 6 الذي شهد حادث الانفجار يوم الأربعاء الماضي.

وقال الباز خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، بعد عرضه الفيديو: "هذه المشاهد حدثت مساء الخميس أي بعد أقل من مرور 48 ساعة على الحادث، ورغم أنها خطر، لكن من زاوية أخرى تؤكد أن هذا شعب قوي يستهين بالأخطار، وقرر أن يعيش، وأن المؤامرات لن تنفع معنا".

كما أشاد الباز، بدور بعض الأطباء الذين تبرعوا بعلاج المصابين في الحادث مجانًا، وإجراء العمليات التجميلية لهم، ومنهم الدكتور رامي بكري الذي تبرع بإجراء عمليات جراحة تجميل للمصابين في الحادث بمستشفى أحمد عرابي للحروق والتجميل بالقاهرة، والدكتور ريمون بشرى، الذي أكد استعداده التكفل بعلاج أي مصاب، وترك رقم الواتس 01211020604


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