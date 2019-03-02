أنشطة متنوعة للطفل بثقافة القاهرة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة؛ حيث أقام بيت ثقافة دار الإشارة ورشه كولاچ بدار زمان الخير للأيتام من ذوي القدرات الخاصة.



كما أقامت مكتبة sos ورشة فنية وتم عمل شنط هدايا من أكياس اللبن مع التدريب على أغاني عيد الأم، كما نفّذت مكتبة دار الحرب الإلكترونية لوحة حائط بمناسبة اليوم العالمي للمرأة



بينما ناقش نادي أدب المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي قصة الكابتن وطاقم السفينه للطالب عبد السلام عادل والشاعر مصطفي سليمان.



كما أقام قصر ثقافة حلوان ورشة لعمل سخان الغاز من إعادة تدوير بطارية التليفون.