الباز يستعرض صور شهداء حادث القطار: "لم يفرق بين غني وفقير"

استعرض الدكتور محمد الباز، صورا لعدد من شهداء حادث قطار محطة مصر الذي وقع الأربعاء الماضي، وأسفر عن وفاة 22 شخصًا، وإصابة 38 آخرين.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "الإهمال مثل الإرهاب يستهدف الجميع، لم يفرق بين مسلم ومسيحي، أو غني وفقير".

وعرض صورًا للطبيب أحمد حمدي محمود، والمهندس مكاريوس راضي وديد، والسيدة وسام حنفي ونادية صبور وهما من سيدات المجتمع وأصحاب أعمال خيرية، والسيدة إيفون عياد التي اعتادت ركوب القطار يوميا.

وعقب الباز: "كلنا مستهدفون، من يهمل أو يرتكب عملية إرهابية، لا يختار، لا يسأل الناس من مؤيد للتعديلات الدستورية، ومن معارض ليقتله، القتل في مصر يتم على الهوية الوطنية، أنت مواطن مصري، فأنت مستهدف بالقتل".



