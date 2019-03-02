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السبت 02/مارس/2019 - 11:16 م

الإثنين.. بدء خفض العلاقات الدبلوماسية الأمريكية مع السلطة الفلسطينية

الإثنين.. بدء خفض
dostor.org/2537976

أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن قرار بلاده بخفض تمثيلها لدى الفلسطينيين سيدخل حيز التنفيذ يوم، الاثنين المقبل، عبر دمج قنصليتها في القدس مع السفارة في دولة الاحتلال إسرائيل، وفقا لما ذكرته وكالة "فرانس برس".

اللافت للنظر إلى أن المسؤول الأمريكي لم يؤكد حقيقة تحويل مقر القنصلية العامة في القدس إلى مقر إقامة السفير الأمريكي في إطار عملية نقل السفارة إلى القدس التي تمت في مايو الماضي.

يشار إلى أن قنصلية القدس العامة التي كانت تمارس بحكم الأمر الواقع مهام السفارة لدى السلطة الفلسطينية منذ اتفاقات أوسلو في التسعينيات، ستحل محلها وحدة تسيير خدمات الفلسطينيين ضمن السفارة.

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