الباز يطالب بتحويل مكتب الإرشاد بالمقطم إلى متحف لتوثيق جرائم الإرهاب

اقترح الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تحويل مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم إلى متحف لتوثيق جرائم الإرهاب في مصر.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن هذا المبنى حاليا يعتبر حرزًا، لدى النيابة العامة، مضيفا "أنا أطالب الدولة المصرية أن تقوم بتحويل هذا المبنى إلى متحف لتوثيق جرائم الإرهاب، وأن تضع فيه وثائق كاملة للجرائم التي ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية".

وتابع: "أن هذا المتحف يجب أن يضم صور كل الشهداء الذين ارتقوا على يد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وتفاصيل مقتلهم"، مشيرا إلى أن هذا المتحف يمكن أن يكون قبلة للمسؤولين ورؤساء الدول الذين يتشدقون بحقوق الإرهابيين، ولا يعرفون مالذي فعله الإرهاب في مصر".