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السبت 02/مارس/2019 - 11:10 م

محمد الباز يكشف دور الإخوان في زيادة عدد ضحايا قطار محطة مصر

محمد الباز
محمد الباز
أحلام عبدالرحمن
dostor.org/2537973

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، شهادة لأحد الموجودين في محطة مصر يوم الحادث يدعى خالد حسن، والتي أكد فيها أن هناك شخصين أغلقا البوابات في المحطة، ليمنعا المواطنين من الهروب من النار، لإحداث أكبر عدد من الضحايا.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن هناك أناس ينتمون للإخوان المسلمين يقيمون بيننا، ويستغلون أي حادث يقع لتضخيمه، وإحداث أكبر خسائر ممكنة.

وإلى جانب شهادة خالد حسن، عرض الباز، مقطع فيديو لمواطن آخر وقت الانفجار بدلا من أن يحاول الهرب وقف ليصور الحادث.

وعقب الباز: "وقت الانفجار الكل بيجري، وده واقف يصور، بمنتهى الثبات عشان يبعت الفيديو للجزيرة".

وأشار الباز، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحبس أي شخص يشتبه فيه، ويفصله من عمله ويدمر مستقبله، أما في مصر فالإخوان موجودون في أجهزة الدولة، وفي أماكن العمل، طالما في حالهم، وهؤلاء وقت وقوع أي حادث يستغلونه لصالح الجماعة، ويعملون على تضخيمه بقدر المستطاع.

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