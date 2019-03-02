سفير الهند بموسكو ينفى الحاجة للوساطة بين بلاده وباكستان

نفى سفير الهند لدى موسكو، فينكاتيش فارما، اليوم وجود حاجة لوساطة روسيا فى النزاع القائم بين الهند وباكستان.



ونقلت قناة جيو الباكستانية فى نشرتها باللغة الانجليزية عن السفير الهندى قوله "إن حدة التوتر بين الهند وباكستان تتراجع فيما يبدو ومن ثم فانه ليس هناك حاجة لتدخل وسطاء لحل النزاع بينهما".



وتابع السفير الهندى يقول: "إن الأوضاع بدأت فى الاستقرار بشكل متسارع، كما ان الهند اعلنت بالفعل أنها لاتريد توترا".



وكانت العلاقات بين الجارتين الهند وباكستان قد شهدت قدرا ملحوظا من التوتر مؤخرا فى أعقاب اختراق طائرات هندية للمجال الجوى لباكستان وقيام مقاتلات باكستانية باسقاط طائرتين، غير أن إسلام آباد قامت مؤخرا بتسليم طيار هندى أسير فى إطار حسن النوايا.