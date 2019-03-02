شقة الروائي الراحل فيليب روث في مانهاتن تباع بـ3.2 مليون دولار

أعلن مالك العقار الذي يتضمن شقة الروائي الأمريكي الراحل فيليب روث، في الجانب الغربي الأعلى من مانهاتن، عن عرضه لشقة الأديب اللامع للبيع مقابل مبلغ 3.2 مليون دولار أمريكي.



واشترى روث الشقة في عام 1989 لاستخدامها كستوديو للكتابة، بينما كان يعيش على بعد بضعة مربعات سكنية مع زوجته آنذاك، الممثلة البريطانية كلير بلوم، بحسب موقع "إلكتريك ليت" المعني بالثقافة والأدب.



ولا تزال الشقة مغطاة بتذكارات صغيرة لحياة روث - فهناك مكتب للكتابة في وضع الوقوف الذي اعتاد على استخدامه للكتابة، وجهاز الفاكس الخاص به الذي تمسك باستعماله بديل عن البريد الإلكتروني حتى عام 2001.



وقالت الكاتبة كاري موليينيز، أن بيع شقة روث كمكان شهد إنتاج أعمال أدبية بارزة لا يثير الإزعاج، "فمن النادر أن يركز الجمهور على عملية الكتابة، لذا فإن الاهتمام بأماكن عمل المؤلفين وكيفية عمله هو خطوة نحو إضفاء الشرعية على الكتابة كمهنة".



وفيليب روث ميلتون من مواليد 19 مارس 1933، ووافته المنية في 22 مايو 2018، اشتهر وحصد الاهتمام مع بدايات عام 1959 عندما كتب رواية "وداعا كولومبوس"، وحصل بها على جائزة الأمريكية القومية للكتاب والرواية، ويعتبره النقاد أهم الكتاب في الولايات المتحدة في جيله؛ حيث حصل مرتين على جائزة الكتاب الوطني، ومرتين على جائزة النقاد الوطنية للكتاب، وثلاث مرات على جائزة PENفولكنر، كما حصل على جائزة بوليتزر للعام 1997.