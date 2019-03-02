القاهرة : السبت 02 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
منوعات
السبت 02/مارس/2019 - 11:00 م

شقة الروائي الراحل فيليب روث في مانهاتن تباع بـ3.2 مليون دولار

فيليب روث
فيليب روث
dostor.org/2537969

أعلن مالك العقار الذي يتضمن شقة الروائي الأمريكي الراحل فيليب روث، في الجانب الغربي الأعلى من مانهاتن، عن عرضه لشقة الأديب اللامع للبيع مقابل مبلغ 3.2 مليون دولار أمريكي.

واشترى روث الشقة في عام 1989 لاستخدامها كستوديو للكتابة، بينما كان يعيش على بعد بضعة مربعات سكنية مع زوجته آنذاك، الممثلة البريطانية كلير بلوم، بحسب موقع "إلكتريك ليت" المعني بالثقافة والأدب.

ولا تزال الشقة مغطاة بتذكارات صغيرة لحياة روث - فهناك مكتب للكتابة في وضع الوقوف الذي اعتاد على استخدامه للكتابة، وجهاز الفاكس الخاص به الذي تمسك باستعماله بديل عن البريد الإلكتروني حتى عام 2001.

وقالت الكاتبة كاري موليينيز، أن بيع شقة روث كمكان شهد إنتاج أعمال أدبية بارزة لا يثير الإزعاج، "فمن النادر أن يركز الجمهور على عملية الكتابة، لذا فإن الاهتمام بأماكن عمل المؤلفين وكيفية عمله هو خطوة نحو إضفاء الشرعية على الكتابة كمهنة".

وفيليب روث ميلتون من مواليد 19 مارس 1933، ووافته المنية في 22 مايو 2018، اشتهر وحصد الاهتمام مع بدايات عام 1959 عندما كتب رواية "وداعا كولومبوس"، وحصل بها على جائزة الأمريكية القومية للكتاب والرواية، ويعتبره النقاد أهم الكتاب في الولايات المتحدة في جيله؛ حيث حصل مرتين على جائزة الكتاب الوطني، ومرتين على جائزة النقاد الوطنية للكتاب، وثلاث مرات على جائزة PENفولكنر، كما حصل على جائزة بوليتزر للعام 1997.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

الضحك أدب ودين.. دراسة تنفى مقولة «لا دعابة فى الجنة»

منذ 3 شهر

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة

منذ 4 شهر

هِزار الآلهة.. اكتشاف نِكات جنسية فى مراحيض العصر الروماني

منذ 4 شهر

عروسة البحر.. كاتبة بريطانية تجوب بحار العالم فى قارب لمدة عام

منذ 5 شهر

دراسة جديدة تنصح مرضى السكرى والسمنة بتناول الحليب

منذ 5 شهر

فنان تشكيلى يرسم بورتريهات مجانية للسائحين قبل ركوب الطائرة

الآن

هايدى عادل أولى المتأهلات لـ«أوليمبياد طوكيو»: لن أكتفى بالتمثيل المشرف

السيطرة على حريق داخل محل في العتبة

هادي الباجوري: اعتذرت عن «أهل العيب» نتيجة اختلافات فى فريق العمل.. ومحمد رمضان سبب تأخير «رجالة حمزة»

"الإفتاء" تستطلع رؤية هلال شهر رجب.. الأربعاء

ads
الأكثر قراءة

يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

بث مباشر... مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض (يلا شوت) مشاهدة مباراة برشلونه وريال مدريد مباشر الآن

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم كورة ستار

بث مباشر..مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد فى كلاسيكو الدوري الأسباني

ألبومات الصور

محافظ أسيوط يشيد بدور طلاب التعليم الفني في تطوير ترعة الإبراهيمية

العثور على 4 أعمال سحر في حملة تنظيف مقابر الكرنك بالأقصر (صور)

بالصور.. عزاء وسام حنفي عضوة "روتاري" ضحية حادث محطة مصر

"الزملوط" يوجه بإجراء مقايسة عاجلة لرفع كفاءة مسرح "ثقافة الخارجة"

رياضة

إشبيلية يخسر أمام هويسكا 1-2 في الدوري الإسباني

الزمالك يهزم الأهلي في "سوبر السلة".. والاتحاد يعود للصدارة

ميلان يحقق فوزا صعبا على ساسولو بهدف نظيف فى الدورى الإيطالى

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

بث مباشر... مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض (يلا شوت) مشاهدة مباراة برشلونه وريال مدريد مباشر الآن

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم كورة ستار

بث مباشر..مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد فى كلاسيكو الدوري الأسباني

ads
كشكول

ننشر نتيجة المرحلة الرابعة لرياض الأطفال بالقاهرة

نقيب المهندسين يشهد تدشين مؤتمر المنوفية الأول للتنمية والاستثمار

رئيس جامعة بني سويف يعلن النشر العلمي شرط تشكيل للكليات العملية وشرط منح للكليات النظرية

رئيس جامعة بني سويف يعلن المشاركة في تفعيل برنامج اليونسكو حول ريادة الأعمال

رئيس جامعة بنى سويف يجري أول عملية جراحية بمبادرة "نور العيون"

الأمصار

ميلان يواصل التوهج بالفوز على ساسولو في الدوري الإيطالي

المكسيك تتجه لفرض رسوم على منتجات أمريكية

وزير الإعلام اليمني يطالب بتحقيق دولي في تجنيد الحوثيين للأطفال

ترامب مستهجنا منتقديه: يحاولون إخراجي من البيت الأبيض بكلام هراء

الرئيس عباس يزور بغداد برفقة رياض المالكي غدا

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

شقة الروائي الراحل فيليب روث في مانهاتن تباع بـ3.2 مليون دولار

حكاية سائق توك توك مصاب بشلل نصفى "فيديو"

لوحة إلكترونية تنضم لأعمال فنانين كبار في مزاد بلندن

الصحة

خطوط الأظافر علامات صحية خطيرة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎