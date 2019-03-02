لايف الكلاسيكو el clasico live مشاهدة مباراة برشلونة والريال بث مباشر يلا شوت yalla shoot اونلاين الشوط الثانى

الكلاسيكو مباشر مشاهدة مباراة برشلونة والريال يلا شوت yalla shoot اونلاين، يحاول ريال مدريد الثأر من هزيمته في مباراة الذهاب بخماسية نظيفة أمام برشلونة، عندما يستضيفه اليوم على ملعب البرنابيو في الكلاسيكو الرابع هذا الموسم، في حين يسعى البلوغرانا فريق برشلونة في تأكيد تفوقه على الريال والعزف منفرداً في صدارة الليغا، وسنوفر لكم رابط مشاهدة الكلاسيكو بث مباشر الريال وبرشلونة بدون تقطيع real madrid vs barcelona live stream قبل بداية اللقاء.





مشاهدة ماتش الريال وبرشلونة بث مباشر اونلاين yalla shoot، في حضور يقدر بحوالي 80 ألف متفرج، يستضيف ملعب سنتياغو برنابيو مباراة الكلاسيكو الشهيرة بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة في الجولة السادسة والعشرون من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي تنطلق في الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءاً بتوقيت الرياض، وسنضيف لكم رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة كورة لايف يوتيوب بدون تقطيع yalla shoot الكلاسيكو مباشر قبل بداية المواجهة المرتقبة.





مشاهدة الريال وبرشلونة بث مباشر الكلاسيكو اونلاين بدون تقطيع، يعيش عشاق الكرة العالمية في جميع أرجاء العالم على واقع الكلاسيكو الإسباني الشهير، حيث ينتظر الملايين حول العالم مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة مباشرة اليوم من ملعب سنتياغو برنابيو، سواء من خلال شاشات التلفاز أو من خلال روابط بث مباشر للمباراة عبر الإنترنت، والتي سنضيف لكم أحداها.





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تشكيلة ريال مدريد الرسمية، تيو كورتوا لحراسة المرمى، ريجيلون، راموس،فاران، كارفخال في الدفاع، وفي الوسط مودريتش، كاسيميرو، كروس، وفي الهجوم بيل، بنزيما، فينسيوس.





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تقدم إيفان راكيتيتش لبرشلونة بهدف في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.



