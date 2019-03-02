فى يومها الثانى.. 546 مليون جنيه إجمالى صرف معاشات مارس

استعرضت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا من غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصناديق الحكومية والعامة والخاصة؛ لمتابعة صرف معاشات شهر مارس على مدى ساعات اليوم السبت.



وأشارت وزيرة التضامن إلى انتظام عمليات صرف المعاشات في يومها الثانى على التوالي، موضحة أن إجمالي حركات الصرف بلغ حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الثانى من مارس 475 ألف عملية صرف بإجمالي 546 مليون جنيه.



وأوضحت أن ماكينات الصرافات الآلية سجلت 455 ألف حالة بقيمة 517 مليون جنيه، وتم تسجيل ألفي حالة صرف من منافذ صرف البريد، بقيمة بلغت 3 ملايين جنيه، بينما سجلت منافذ صرف الصناديق الحكومية والعامة والخاصة 18 ألف حالة صرف بلغت قيمتها 26 مليون جنيه.