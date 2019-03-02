باكستان تعلن استئناف البحث عن المفقودين الأجانب في جبال الهيمالايا

أعلنت باكستان اليوم أن الجيش سوف يستأنف خلال الساعات القادمة عمليات البحث عن اثنين من متسلقي الجبال الأجانب، بعد توقفها اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية.



وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الجيش الباكستاني رفض إرسال مروحيات اليوم للبحث عن هذين المفقودين - وهما البريطاني توم بولارد والإيطالية دانييل ناردى اللذين اعتبرا في قوائم المفقودين منذ نحو أسبوع - بسبب استمرار هطول الثلوج الكثيفة على قمة " نانجا بارات " الخطيرة الواقعة في جبال الهيمالايا.



من جانبه، أعرب السفير الإيطالي في إسلام آباد ستيفانو بونتكورفو، عن أمله في استئناف عمليات البحث عن المفقودين فور تحسن الأحوال الجوية.



تجدر الإشارة إلى أن قمة " نانجا بارات " يطلق عليها اسم " القمة القاتلة " ومع ذلك، فإنها تجتذب سنويا أعدادا كبيرة من راغبي تسلق الجبال.