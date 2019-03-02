زعيم حزب الأمة السوداني يدعو البشير للحوار مع القوى السياسة

دعا زعيم حزب الأمة السوداني الصدق المهدي، اليوم السبت، الرئيس عمر البشير باجراء حوار مع القوى السياسة المعارضة بالبلاد.



كما طالب زعيم حزب الأمة السوداني، الرئيس البشير بإلغاء حالة الطوارئ، التي أعلنها مؤخر في البلاد، مع استمرار التظاهرات المنددة بتدهور الاوضاع الاقتصادي.



وأعلن حزب الأمة القومي المعارض و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، في وقت سابق اليوم، أن السلطات السودانية منعت إقامة لقاء جماهيري حاشد بدار الأمة، كان من المفترض أن تشارك فيه القوي السياسية والمدنية المشاركة في التظاهرات الشعبية.

