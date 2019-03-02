بث مباشر... مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف نظيف

إصابة لميسي في وجهه واللاعبين يرفضون إيقاف اللاعب ولكن الحكم يتدخل ويوقف اللعب

رأسية قوية لمودريتش تعتلي مرمى تيرشتيجن

فيديو لتصدي كورتوا الخرافي

ليو ينفذ الضربة الحرة ولكن تعتلي المرمى

ضربة حرة لصالح ميسي بعد إعاقة راموس له وسقوط البرغوث على الأرض

احتفال جماهير برشلونة بالهدف

أووووووووووه.... كورتوا ينقذ ريال مدريد من هدف مؤكد من سواريز

ليو مييسي ينفذ الضربة الحرة المباشرة تعتلي مرمى كورتوا

ضربة حرة لميسي من على حدود منطقة جزاء ريال مدريد بعد إعاقة البرغوث من قبل مودريتش

أووووووووووووووه هجمة كادت تكمون هدف التعادل لريال مدريد بعد اعتراض مودريتش لكرة من دفاع برشلونة ولكن تضيع من فنسيوس

جاء هدف برشلونة بعد كرة طولية تصل لراكيتيتش ويمر داخل منطقة الجزاء من راموس ويسددها على طريقة بانينكا وتهز شباك كورتوا

جووووووووووووووووووووووووول.... الهدف الأول لبرشلونة

ركنية لصالح برشلونة تنفذ ولكن ينقذها راموس تصل لسواريز ثم ضربة مرمى

مخالفة على رجيلون بعد تدخله على راكيتيتش

أووووووووووووووووه هدف ضائع من ميسي بعدما مر من راموس ورواغ كورتوا ولكن فاران أنقذ الكرة من على خط المرمى

مرور أول ربع ساعة على المباراة والتعادل 0-0 بين الفريقين

أووووووووووووووووه.... تصويبة صاروخية من سواريز ولكن كورتوا ينقذ الموقف

تمريرة طويلة من ميسي لديمبلي الذي لعبها عرضية ولكن كارفخال يخرجها ركنية

تنفذ الركنية مقوسة داخل منطقة جزاء البارسا تصل إلى راموس ثم فنسيوس الذي يلعبها عرضية يسددها فاران ترتىد تصل إلى كروس الذي يصوبها ضعيفة تصل إلى تيرشتيجن

مخالفة لفنسيوس جونيور من أمام منطقة جزاء برشلونة

تمريرة رائعة من ميسي تمر من أمام راكيتيتش تصل لكورتوا

أوووووووووووووووه.... تصويبة من كريم بنزيما تمر بجوار قائم تيرشتيجين

ركنية لصالح فريق برشلونة من جهة اليمين وميسي على التنفيذ.

بطاقة صصفراء لسيرجيو بوسكيتش

ضربة حرة لريال مدريد من على حدود منطقة جزاء برشلونة