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السبت 02/مارس/2019 - 10:45 م

بث مباشر... مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض

بث مباشر... مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض

مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر
حسام
dostor.org/2537948

بدأ الشوط الأول من مباراة ريال مدريد الإسباني مع نظيره برشلونة في كلاسيكو الأرض، ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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  • 21:57

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  • 21:52

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  • 21:48

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  • 21:48

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  • 21:45

    بداية المباراة

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