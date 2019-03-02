"مستقبل وطن" عين شمس يكرم بطل محطة مصر (صور)

كرم حزب مستقبل وطن أمانة منطقة "عين شمس" بالقاهرة، اليوم السبت، عامل محطة مصر وليد مُرضي، الشهير بصاحب "لقطة الجركن" عن موقفه الشهم في مساعدة المصابين في حادث محطة مصر مؤخرًا.



ومنح النائب محمد الكوميد بدائرة عين شمس، ومحمد ياسين، رئيس أمانة حزب مستقبل وطن، درع التكريم، ومبلغ مالي لـ"مُرضى" تقديرًا لموقفه الذي أظهر خلاله بسالة المصريين وقت الأزمات.



وجاء التكريم أيضًا بحضور كل من اللواء ألبير الفونس رئيس حي عين شمس، وعدد من أعضاء الحزب وعدد من الصحفيين والإعلاميين.