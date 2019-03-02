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السبت 02/مارس/2019 - 10:07 م

كيف تعمل "الصفحات الإخوانية النائمة" على مواقع التواصل الاجتماعي لاستهداف مصر

كيف تعمل الصفحات
محمود عرفات
dostor.org/2537902

قال مينا فايق، الخبير في السوشيال ميديا، إن الفترة الأخيرة بعد ثورة يناير أصبح للسوشيال ميديا تأثيرا كبيرا على المجتمع، ولكن تمكنت جماعة الإخوان الإرهابية من استخدام هذه الأدوات في اتجاه سلبي بهدف التحريض ضد الدولة المصرية والحشد ضدها.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة المذاع على فضائية المحور، أنه ظهرت خلال الآونة الأخيرة صفحات ذات طابع اجتماعي وترفيهي ورياضي وساخر، وليست تابعة للإخوان ولكن تبين بعد ذلك أنها خلايا إخوانية نائمة.

وتابع أن هذه الصفحات لا تنشر أي مضامين سياسية ولكنها عندما تتلقى الأوامر، تقوم بنشر بوستات معنية عن قضايا بعينها وفي توقيت واحد للتأثير على المتابعين، لافتا إلى أن هذه الصفحات لا تستهدف الإخوان أو المتعاطفين معهم، ولكنها تستهدف ما يمكن تسميته بالكتلة الحرجة التي ترغب في الاستقرار وأكل العيش لاستقطابهم للإخوان.

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