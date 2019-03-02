ميلان يحقق فوزا صعبا على ساسولو بهدف نظيف فى الدورى الإيطالى

حقق فريق ميلان فوزا صعبا على ضيفه ساسولو بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في إطار الجولة الـ 26 من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم.



جاء هدف المباراة الوحيد عبر اللاعب بول ليرولا لاعب ساسولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول، فيما أكمل ساسولو المباراة بعشرة لاعبين فقط بعد طرد لاعبه أندريا كونسيلي في الدقيقة 64.



الفوز رفع رصيد ميلان إلى 48 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الرابع، بينما توقف رصيد ساسولو عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر.