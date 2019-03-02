غدا.. طرح أسهم "الشرقية للدخان" للجمهور العام

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن أهمية طرح أسهم "الشرقية للدخان" بنسبة 1.8 مرة والسهم بقيمة 17 جنيهًا ليس في حجم الطرح، فهو صغير نسبيًّا (1.8 مليار جنيه)، وهو ما يساوي 100 مليون دولار، ولكن الطرح يمثل أولى حلقات الشركات التي يتم طرحها بعد صيام عن الطرح دام لأكثر من 12 عامًا.

وأضاف توفيق في تصريحات له مساء اليوم السبت، أن الطرح مهم ويعكس جدية الحكومة في مدّ يد التعاون للقطاع الخاص والطرح للمستثمرين سواء أكانوا مؤسسات أم أفرادًا، موضحًا أن هذا الطرح تأخر 5 أشهر بعد حدوث تباطؤ في السوق المحلية الناتج عن التباطؤ في الأسواق الناشئة، والمشكلات في العالم.

وتابع وزير قطاع الأعمال بأن السوق المصرية تعافت ومعدلات التداول في البورصة تضاعفت في شهر فبراير الماضي، حيث وصلنا إلى 23 مليار جنيه، وهو رقم رائع، إذ إن آخر الأيام كان "الخميس" الماضي، وتم طرح التداول بمليار و700 مليون، وهو رقم جيد تاريخيًّا، مؤكدًا أن الإقبال على الطرح من الأجانب كان كبيرًا جدًّا، نحو ثُلثي الطرح الخاص، تم تغطيته من المؤسسات الأجنبية ويليها العرب ثم المصريون بجزء صغير، على أن يبدأ الطرح العام غدًا الأحد، لبيع حصة "الشرقية للدخان" من أسهمها في البورصة.