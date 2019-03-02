مدرب الإسماعيلي: لم نستحق الهزيمة أمام شباب قسنطينة الجزائري

قال البلجيكي سيدومير يانفيسكي المدير الفني لفريق الإسماعيلى، إن فريقه لا يستحق الهزيمة في مباراته اليوم أمام شباب قسنطينة الجزائري.



وخسر الإسماعيلي أمام شباب قسنطينة الجزائري بنتيجة 2-3، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وأوضح سيدومير - في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء - أن الإسماعيلي لا يستحق الهزيمة اليوم، مشيرا إلى أن فريقه قدم أداء جيدا طوال اللقاء، وكان هدفه تحقيق الانتصار.



وأضاف سيدومير: "هناك بعض الأخطاء الفردية التي أدت إلى خسارة الفريق أمام الفريق الجزائري".



ومن المقرر أن تعود بعثة الإسماعيلي من الجزائر بعد غد الإثنين، استعدادا لاستئناف مشوار الفريق في بطولة الدوري الممتاز.