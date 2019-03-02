القاهرة : السبت 02 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
الثقافة
السبت 02/مارس/2019 - 09:56 م

"هرم زوسر" و"مجمع الأديان" ضمن فعاليات أسبوع الدمج الثقافى

هرم زوسر ومجمع الأديان
حسام الضمراني
dostor.org/2537874

انطلقت فعاليات الأسبوع الثقافي الثالث التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة لدمج أطفال المناطق الحدودية ثقافيا.

واستضافت الهيئة أطفال من مطروح وسيوة مع أقرانهم من أطفال القاهرة لتعزيز قيم اﻹنتماء وحب الوطن وإعداد جيل مثقف واع.

وبدأت الفعاليات بجولة تفقدية بهرم زوسر المدرج والتعرف على تاريخه عبر شروح مبسطة للمشرفة إيمان شوكت التى حدثت الأطفال عن الملك زوسر أحد ملوك الأسرة الثالثة وهرمه الشهير الذي بناه المهندس المعماري إمحوتب والذي يعد أول محاولة معمارية كاملة ويتكون من 6 مصاطب وهو مقبرة ملكية تسبق أهرام الجيزة حيث إن زوسر هو والد الملك سنفرو والد الملك خو​فو، وأوضحت "شوكت" أن الهرم يرتبط بمجموعة هرمية كاملة من معبد الوادي والمعبد الجنائزي.

شملت الجولة تفقد مقابر النبلاء بجوار الهرم المدرج ورؤية هرم تتي وهرم أوناس ودخول متحف أمحوتب ورؤية أهم قطع المتحف بمنطقة آثار سقارة والتي اكتشفت من البعثات الأثرية واهتم بها جان فيليب لوير وتم تجمعيها بالمتحف،واختتمت الزيارة بورشة فنون تشكيلية لرسم الخرائط من وحى الحياة المصرية القديمة بإستخدام ألوان الباستيل، وفي المساء تم التوجه لقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي لتنفيذ الجانب الفنى للبرنامج عبر عدد من الورش الثقافية والفنية التى بدأت بتحيه العلم والنشيد الوطني وبدأ الفنان عمرو حمزة اختيار الموهوبين من الأطفال للمشاركة في ورشة عرض مسرحي للعرائس بعنوان "ذكريات" مستوحى من أوبريت الليلة الكبيرة.

كما تم تنفيذ ورشة لعمل كتاب بعنوان "الحياة فى مصر الفرعونية" الذي يتناول أصل الحياة في مصر القديمة واستخدام الطوب اللبن والقش فى بناء المنازل القديمة وتعلم اللغة المصرية القديمة بمدرسة المعبد، إضافة إلى ورش حرف يدوية كالطرق على المعادن باستخدام رقائق الألومنيوم وأقلام خشبية وإنتاج لوحات من الفن الشعبي وأخرى لتصنيع حلي باستخدام خامات الاستانلس والقطع المعدنية واختتم اليوم بعرض فيلم تسجيلي عن ثقافة الحوار وفيلم آخر عن مجمع الأديان.

وأقيمت جولة تفقدية فى ثانى أيام الأسبوع الثقافى إلى"مجمع الأديان" بمنطقة مصر القديمة، حيث تقع المنطقة التي تضم دور عبادة مختلفة للديانات السماوية بجانب بقايا من الحصن الرومانى القديم "حصن بابليون"، وتضم الكنيسة المعلقة، وكنيسة مار جرجس، والمعبد اليهودى، وجامع عمرو بن العاص، إضافة إلى المتحف القبطى.

وعن حصن بابليون، تحدثت مرشدة الجولة، عن تاريخه وأنه يعود للقرن الثاني الميلادي في عهد الإمبراطور الروماني "تراجان" وأن الاسم مشتق من اللغة المصرية القديمة "بر ان با ايونو"، ويعنى المدخل إلى منطقة أيونو فحرفت إلى "بابليون"، وأبراجه أقيم عليها مجموعة الكنائس المشار إليها والمعبد اليهودي إضافة إلى كنيسة قيصرية الريحان وكنيسة المغارة وكنيسة أبي سفين ودير الراهبات ومعبد بن عذرا الكاتب.

وشهدت الجولة تفقد الكنيسة المعلقة التي أقيمت علي إحدي أبراج حصن بابليون والتي تعود للقرن الرابع الميلادي وهي علي الطراز البازيليكي والمتحف القبطي والدي يحوي حوالي ١٦ ألف قطعة من الحقبة المسيحية بمصر من مقتنيات مختلفة من الأديرة ومدينة أهناسيا.

واختتمت الجولة بنشاط فنى مستوحى من زيارة مجمع الأديان، تم فيه عمل ورشة فنية بالألوان المائية عن الزخارف الإسلامية والفن القبطى إلى جانب عمل ماكيت مجسم للمجمع يضم مسجد عمرو بن العاص والكنيسة المعلقة باستخدام فوم الناصيبيان وعدد من الخامات المختلفة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

مترجم «صلاة لأجل مارلين مونرو»: الشقراء المغرية كانت «شاعرة حزينة»

منذ أقل من شهرين

الواثق.. قصة 50 سنة مسؤولية في حياة محمد بن راشد

منذ 3 شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ 3 شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

منذ 4 شهر

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ 4 شهر

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

الآن

"الإفتاء" تستطلع رؤية هلال شهر رجب.. الأربعاء

طوارئ بـ"الزراعة" لمواجهة العترة الجديدة من أنفلونزا الطيور h5n2

"الأرصاد": سقوط أمطار على السواحل الشمالية غدًا

7 جنيهات انخفاضًا في أسعار الذهب

ads
الأكثر قراءة

يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم كورة ستار

yalla shoot الكلاسيكو بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة الأسطورة livehd7

كلاسيكو الارض| مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم بث مباشر يوتيوب أون لاين بدون انقطاع

ألبومات الصور

العثور على 4 أعمال سحر في حملة تنظيف مقابر الكرنك بالأقصر (صور)

بالصور.. عزاء وسام حنفي عضوة "روتاري" ضحية حادث محطة مصر

"الزملوط" يوجه بإجراء مقايسة عاجلة لرفع كفاءة مسرح "ثقافة الخارجة"

بالصور.. ضبط مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص في الغردقة

رياضة

ميلان يحقق فوزا صعبا على ساسولو بهدف نظيف فى الدورى الإيطالى

مدرب الإسماعيلي: لم نستحق الهزيمة أمام شباب قسنطينة الجزائري

الأهلي يكشف تفاصيل ملف أكاديميات أفريقيا والوطن العربي

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم كورة ستار

yalla shoot الكلاسيكو بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة الأسطورة livehd7

كلاسيكو الارض| مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم بث مباشر يوتيوب أون لاين بدون انقطاع

ads
كشكول

نقيب المهندسين يشهد تدشين مؤتمر المنوفية الأول للتنمية والاستثمار

رئيس جامعة بني سويف يعلن النشر العلمي شرط تشكيل للكليات العملية وشرط منح للكليات النظرية

رئيس جامعة بني سويف يعلن المشاركة في تفعيل برنامج اليونسكو حول ريادة الأعمال

رئيس جامعة بنى سويف يجري أول عملية جراحية بمبادرة "نور العيون"

غداً.. انطلاق الكرنفال والفلوكلور الشعبي لجوالي الملتقى الكشفي بجامعة سوهاج

الأمصار

ميلان يواصل التوهج بالفوز على ساسولو في الدوري الإيطالي

المكسيك تتجه لفرض رسوم على منتجات أمريكية

وزير الإعلام اليمني يطالب بتحقيق دولي في تجنيد الحوثيين للأطفال

ترامب مستهجنا منتقديه: يحاولون إخراجي من البيت الأبيض بكلام هراء

الرئيس عباس يزور بغداد برفقة رياض المالكي غدا

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

حكاية سائق توك توك مصاب بشلل نصفى "فيديو"

لوحة إلكترونية تنضم لأعمال فنانين كبار في مزاد بلندن

أبرزها "كليوباترا".. أفلام عالمية مستوحاة من الحضارة الفرعونية

مقالات الرأي
اشرف عبد الشافي

​ أشرف عبدالشافى يكتب: بعت توفيق الحكيم بكام يا "معلم"؟!

ثروت الخرباوي

​ "إله العنف".. هل مات عبدالرحمن السندى مقتولًا؟

المزيد
الصحة

خطوط الأظافر علامات صحية خطيرة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎