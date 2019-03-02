السويسري روجر فيدرير يتوج ببطولة دبي للتنس للمرة الثامنة في تاريخه

توج السويسري روجر فيدرير، اليوم السبت، ببطولة دبي للتنس للمرة الثامنة في تاريخه، عقب تغلبه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين دون رد بنتيجة (6-4 و6-4).



ونجح النجم السويسري فيدرير (37 عاما) - المتوج بـ 20 لقبا في بطولات "الجراند سلام الكبرى"، في حسم المباراة النهائية لصالحه على حساب اليوناني الشاب تسيتسيباس صاحب الـ 20 عاما.



وبتتويجه اليوم باللقب رقم 100 في تاريخه، اقترب فيدرير بالنجم الأمريكي جيمي كونرز المتوج بـ (109 ألقاب) أول لاعب في التاريخ يدخل نادي الـ100 من الألقاب.

