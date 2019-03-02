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السبت 02/مارس/2019 - 08:34 م

مصرع 30 حوثيا بغارات التحالف العربي في حجور

مصرع 30 حوثيا بغارات
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لقى أكثر من 30 عنصرًا حوثيًا مصرعهم، اليوم السبت بغارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، في مديرية كشر بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبرنت) بأن المقاتلات قد استهدفت عربة محملة بالذخائر تابعة للمليشيا، أثناء تجمع عناصر المليشيا حولها لاستلام الذخائر في منطقة المندلة بمديرية كشر، ما أسفر عن مصرعهم جميعًا، جراء انفجارها مع جميع الأطقم المجاورة.

كانت مقاتلات التحالف قد استهدفت، صباح اليوم، طاقما حوثيا في المديرية ذاتها، ما أسفر عن سقوط كل من كانوا على متنه.

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