الحزب الموريتاني الحاكم ينتخب رئيسا مؤقتا وأمينا عاما

انتخب حزب (الاتحاد من أجل الجمهورية) الحاكم في موريتانيا، سيدي علي ولد محمد خونا رئيسا مؤقتا، كما انتخب وزير النفط محمد ولد عبد الفتاح أمينا عاما، وذلك بعد تقديم رئيس الحزب استقالته هو والقيادات الحزبية.



جاء ذلك خلال المؤتمر الثاني للحزب، الذي عقد اليوم السبت، في قصر المرابطين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.



وأشاد رئيس الحزب المستقيل بالدور الكبير الذي لعبه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، من أجل البلاد، مشيرا إلى أن الظروف التي تمر بها موريتانيا الآن تشكل فرصة للتأمل ومراجعة ما تحقق خلال السنوات الأخيرة.



ومن المتوقع، بحسب المراقبين، أن يعلن الحزب دعم ترشح وزير الدفاع الفريق أول محمد ولد الغزواني للانتخابات.



وشارك في افتتاح مؤتمر الحزب ممثلين عن عدة دول، أبرزهم رئيس الوزراء السنغالي محمد عبد الله أديون، وقيادات حزبية تمثل كلا من جمهورية تشاد والنيجر والصين والمغرب وبوركينافاسو.