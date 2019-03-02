الباز يكشف حقيقة تولي كامل الوزير لحقيبة "وزارة النقل"

نفى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عن تولي اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لحقيبة وزارة النقل.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن مواقع السوشيال ميديا أصبح لها سطوة على الإعلام التقليدي بدرجة كبيرة، موضحا أن المذيع عمرو أديب وقع في هذا الفخ، وتناول هذا الخبر في برنامجه وأفرد له مساحة كبيرة في البرنامج، في حين أن أي طفل في "كي جي وان إعلام" يمكنه تمييز وكشف زيف هذا الخبر.