"الري" تستعد لعقد دورة تدريبية للكوادر الأفارقة فى مجال المياه

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور خالد عبد الحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، لاستعراض سبل التعاون بين الوزارة والمركز ومناقشة آليات الإعداد للدورة المزمع افتتاحها لتدريب الكوادر الأفارقة في مجال نوعية وجودة المياه وتستمر على مدى أسبوعين.



كما اجتمع الوزير مع الدكتور بيومي عطية مستشار الوزارة الأسبق، حيث تم بحث سبل التعاون المشترك في المجالات البحثية والدراسات الأكاديمية والاستفادة من الخبرات في الشأن المائي.