أتلتيك بارادو يهزم اتحاد الجزائر ويشعل المنافسة على لقب الدوري

أشعل أتلتيك بارادو المنافسة على لقب الدوري الجزائري للمحترفين لكرة القدم، بعدما تغلب على مضيفه وجاره اتحاد الجزائر المتصدر 2 1، اليوم السبت، في افتتاح مباريات المرحلة الثالثة والعشرين من المسابقة.



والفوز هو السادس على التوالي لأتلتيك بارادو، بينما تلقى اتحاد الجزائر خسارته الأولى منذ المرحلة 16.



رفع أتلتيك بارادو رصيده إلى 39 نقطة، لينتزع المركز الثاني من شبيبة القبائل الذي تراجع للصف الثالث مؤقتا، فيما توقف رصيد اتحاد الجزائر عند 45 نقطة.



وتقدم برانس ايبارا من الكونغو لاتحاد الجزائر في الدقيقة 12، غير أن أتلتيك بارادو عاد بقوة في الشوط الثاني، ونجح في تسجيل هدفين، الأول عن طريق هداف الدوري زكرياء نعيجي، في الدقيقة 48، والثاني بفضل عبد الجليل طاهري، في الدقيقة.68 علما أن رياض بن عياد، أضاع ركلة جزاء لبارادو في الدقيقة 22.