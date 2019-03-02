وزير الرى يستعرض مشروع تطوير قناطر ديروط
اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس رفعت أبو طالب مدير عام البحوث والدراسات والعقود بقطاع الخزانات، وذلك لاستعراض سبل دفع العمل بمشروع إنشاء قناطر ديروط، ومناقشة خطة تطوير العمل بالإدارة العامة للبحوث والدراسات والعقود بما يخدم المنظومة المائية بالوزارة.
وتنفذ وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع القناطر والخزانات، مشروع تطوير مشروع قناطر ديروط الجديدة على نفقة هيئة التعاون الدولية اليابانية JICA ( الجايكا) لتوفير المياه للزراعات المختلفة فى عدة محافظات بالدلتا.