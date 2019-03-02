وزير الرى يستعرض مشروع تطوير قناطر ديروط

إنشاء جراج حضارى جديد بمطروح "صور"

تفقد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، أعمال تطوير شارعي "الريفية، والجلاء" بمدينة مرسى مطروح للوقوف على ما يتم من أعمال تطوير ونسب تنفيذها مع التشديد على سرعة الإنتهاء منها. ووجه محافظ مطروح لمجلس ...