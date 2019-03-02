جروس: فوز الزمالك على بترو أتليتكو الأنجولي مهم للعودة للمنافسة بالكونفدرالية

قال السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن تحقيق الفوز على فريق بترو أتلتيكو الأنجولي غدا في غاية الأهمية من أجل العودة للمنافسة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مشيرا إلى أن حصد النقاط الثلاث سيجعل فريقه يعود بقوة في منافسات المجموعة الرابعة.



وأضاف جروس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:- "لدينا أمل في العودة للمنافسة والحصول على أحد بطاقتي التأهل لدور الثمانية، وسوف نقاتل من أجل الفوز وتحقيق أول انتصار للفريق بالمجموعة والوصول إلى النقطة الخامسة".



وأشار المدير الفني للزمالك إلى أنه رغم الغيابات المؤثرة للفريق المتمثلة في طارق حامد ومحمود علاء و"كهربا"، إلا أنه لديه ثقة في مجموعة اللاعبين المتواجدين لتحقيق الفوز لامتلاكهم إمكانيات وقدرات مميزة.



تجدر الإشارة إلى أن نادي الزمالك يحتل المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطتين، فيما يأتي بترو أتليتكو ثانيا برصيد 4 نقاط بنفس رصيد فريق نصر حسين داي الجزائري الذي يأتي في المركز الثالث بالمجموعة التي يتصدرها فريق جورماهيا الكيني برصيد 6 نقاط.