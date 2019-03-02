"كراكيب باند" بمركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية.. الأربعاء

أعلن مركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية، اليوم السبت، إقامة حفل موسيقي غنائي لفرقة "كراكيب باند" على خشبة المركز يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساء.



وتأسست "كراكيب باند" عام 2011، وتناقش أغانيها مشاكل الشباب وأفكارهم والوقائع الاجتماعية المعاصرة بأسلوب ساخر، وتتكون أعضاء الفرقة من أحمد عزت، علاء محمد، ماجد محمد، شريف غالي، مراد سكر، وجون.



ويعد مركز الجيزويت مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، أسست عام 1953 هدفها الرئيسي هو تكوين الإنسان والتنشئة السليمة.



ويقدم المركز مجموعة متنوعة من البرامج التكوينية الفنية والفكرية والثقافية لتمكين الشباب من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمعات، بعيدا عن التحيزيات الطائفية أو السياسية أو الاجتماعية، ويستهدف طلاب الجامعة والشباب بشكل عام، وكذلك العمل على إنشاء تواصل بين الشباب من خلال الفن والثقافة وإتاحة الفرص للتعبير عن الرأي، وتكوين شخصية الفرد وإكسابه مهارات التخطيط للمستقبل.

