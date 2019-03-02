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السبت 02/مارس/2019 - 08:09 م

"قومي المرأة" بالإسكندرية يحتفل بمرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية

مايا مرسي
مايا مرسي
dostor.org/2537704

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، اليوم السبت، سلسلة من الأنشطة في إطار الاحتفال بمرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية تحت شعار "المرأة المصرية أصل الحكاية"، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وشملت الفاعليات حملة طرق الأبواب تحت عنوان "المرأة المصرية أصل الحكاية" والتي تهدف إلى أهمية دور الأم في تربية الأبناء والتعريف بدور المجلس القومي للمرأة في النهوض بالمرأة، بالإضافة إلى حملة "لأني رجل" لدعم ومساندة الرجل لقضايا المرأة.

وأكدت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية أهمية التعريف بدور المجلس القومي للمرأة وبرامجه في التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، مشيرة إلى أن فرع المجلس يقدم خدمات تتمثل في المساندة القانونية للمرأة في قضايا الأحوال الشخصية والعنف بكافه أنواعه والحصول على التأمينات الاجتماعية وغيرها.

ولفتت إلى أنه تم التعريف بالخدمات المقدمة من الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين والبرامج والمشروعات التي تهدف إلى تحسين المعيشة، ومنها برنامج "تكافل وكرامة"، ومبادرة "حياة كريمة".

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